مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الغربية يفتتحان محطة شيل أوت للوقود بطنطا.. صور

افتتح اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، محطة شيل أوت 1 للوقود بطنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية للطرق، العميد إبراهيم عبد العظيم مدير تشغيل شركة الوطنية للطرق، والعميد خالد عبد الحميد مدير إدارة شيل أوت.

وأكد المحافظ أن المحطة تعد الأولى من نوعها بالمحافظة واستغرق إنشاؤها ثلاثة أشهر فقط، وجاري التوسع في إنشاء المزيد، لتعد بذلك نقلة حضارية لمدينة طنطا ساهمت في إظهار الشكل الجمالي للمدينة، موجها الشكر للشركة الوطنية للطرق ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الرائع.

وتفقد اللواء أمير سيد أحمد والدكتور طارق رحمي المحطة، واستمعا إلى شرح تفصيلي عما تقدمه من خدمات، حيث تعد المحطة رقم 103 من إجمالي عدد محطات شيل أوت على مستوى الجمهورية، وتتكون من منطقة للتزويد بالوقود السائل من البنزين بأنواعه المختلفة، محطة غاز طبيعي ، ماركت، محلات وصالات خدمة للسيارات.

يأتي هذا ضمن جهود وسعي المحافظة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.