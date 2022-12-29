اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الغربية الآن.. نشاط خفيف للرياح شمس ساطعة بمراكز ومدن المحافظة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:03 ص
طقس الغربية الآن.. نشاط خفيف للرياح شمس ساطعة بمراكز ومدن المحافظة طقس الغربية الآن
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، سطوع لأشعة الشمس مع وجود نشاط خفيف للرياح وتحسن كبير في درجات الحرارة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
 
وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.
 
الطقس
الطقس

طقس الغربية
طقس الغربية

طقس الغربية الآن
طقس الغربية الآن
 
 

الطقس

الطقس اليوم

طقس الغربية

طقس الغربية الان

الطقس الان

الغربية

طقس محافظة الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

حديقة الحيوان تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.. فرشات من قش الأرز للحيوانات.. وتوفير أغذية مصنعة وسكريات والعسل الأبيض والفاكهة.. وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:38 ص

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق وطقس بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 29/12/2022 فى مصر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:00 ص

استقرار حالة الطقس.. مشمس معتدل لطيف بالقاهرة والجيزة.. ألبوم صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة