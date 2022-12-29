مسئول أوكرانى: الروس يقصفون منطقة دنيبروبتروفسك براجمات الصواريخ

قال ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس منطقة دنيبروبتروفسك الإقليمي إن القوات الروسية ضربت منطقة نيكوبول فى إقليم دنيبروبتروفسك بالمدفعية وأنظمة راجمات الصواريخ.
وكتب لوكاشوك عبر تلجرام أنه "خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول، استهدفت قذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مجتمعات نيكوبول وبوكروفسك وشيرفونوهراد".
وأوضح أنه لم تقع أى إصابات.
في مناطق أخرى من دنيبروبتروفسك، كان الوضع هادئا خلال النهار. وبحسب لوكاشوك، فقد عاد استقرار التيار الكهربائي في المنطقة. لكنه دعا السكان إلى عدم نسيان مسألة توفير الطاقة، لأن الوضع في نظام الكهرباء لا يزال صعبا.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا يعفى فيه المسئولين العسكريين والأمنيين المشاركين بالعملية العسكرية فى أوكرانيا من نشر إقراراتهم المالية السنوية.
وأفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم /الخميس/، بأن المرسوم يشمل جميع العسكريين والمسؤولين الأمنيين، وضباط "الحرس الوطني" الروسي، وكل من يشارك أو شارك في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك من يؤدي أو أدى مهام متعلقة بالعملية الخاصة في إقليمي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأراضي أوكرانيا، وغيرهم من العسكريين المشاركين في العملية.
يشار إلى أن قانون مكافحة الفساد في روسيا يلزم جميع المسؤولين في الدولة بتقديم إقرارات سنوية عن مداخيلهم وذويهم، للجهات المالية والضريبية الروسية.
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