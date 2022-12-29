محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير كازاخستان لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين مدينة شرم الشيخ، ومدينة ألماتي بخازاخستان.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الكازاخي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، موجها بإعداد برنامج سياحي لزيارة بعض الأماكن السياحية، ومسجد الصحابة، و كاتدرائية السمائيين، والمدينة الشبابية بشرم الشيخ، ونادي شرم الشيخ الرياضي، ومتحف شرم الشيخ.

وتناول اللقاء سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية، ومدينة ألماتي في كازاخستان، والتي وقعها محافظ جنوب سيناء عام ٢٠١٦ خلال زيارته لكازاخستان، والتي ضمنها تبادل الفرق التراثية بين البلدين، وتبادل الخبرات والثقافات بين البلدين، وزيادة الرحلات السياحية لشرم الشيخ.

وقام السفير الكازاخي بتسليم صورة من رغبة السفارة إقامة قنصلية لها بمدينة شرم الشيخ، والتي قامت السفارة بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد السفير خيرات لاما على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات مختلفة، مشيراً إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الفندقة والضيافة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية المقدمة بجمهورية كازاخستان لتصبح على غرار المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ.

كما تناول اللقاء دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى المقاصد السياحية المصرية أهمها شرم الشيخ، حيث أكد السفير علي توقيع اتفاقيات مع شركة إير كايرو المصرية لنقل الرحلات السياحية من كازاخستان الى شرم الشيخ، وتابع: "الشعب الكازاخستاني يعشق شرم الشيخ ويقدس السياحة"، متوقعا أنه بعد تشغيل خط الطيران بين المدينتين أن تزداد الحركة السياحية خلال الفترة المقبل، لافتاً إلى ان : "الشعب الكازاخستاني يعشق شرم الشيخ ويقدس السياحة"، متوقعا أنه بعد تشغيل خط الطيران تزداد الحركة السياحية خلال الفترة المقبل.بالإضافة الي دعوة محافظ جنوب سيناء إلي الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، والذي سيتم تحديد الموعد قريبا.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في تدريب الفرق الرياضية بمدينة شرم الشيخ حيث تشهد كازاخستان طقس بارد يصل الي ٤٠ درجة تحت الصفر خلال فصل الشتاء، بينما تتمتع شرم الشيخ بالطقس الدافئ طوال العام ومناظرها الساحرة.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تعبيرا عن الود والتعاون .

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي،المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.