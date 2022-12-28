محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

جنوب سيناء: فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بتفقد أماكن إيواء الهجن (العزب) وأعمال المسجد وقرية التراث البدوى، وشبكة الطرق، والمنصة الرئيسية بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، فى إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لإقامة عدة فعاليات منها إقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، رافقه اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس الاستشاري كرم معوض، استشاري المشروع، والعميد حسن فخري مدير مرور جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمسجد الهجن ، ضمن أعمال تطوير مضمار الهجن، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الإنتهاء من الوحدة البيطرية وجاري الإنتهاء من أعمال إنشاء القرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفا أنه جاري الإنتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، كما تفقد المحافظ أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار وأعمال إنشاء الميادين والتجميل واللاند سكيب



جانب من الجولة التفقدية











