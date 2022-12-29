محافظ بنى سويف يشهد اختبارات المتقدمين لدورة إعداد مدربين بمجال تكنولوجيا المعلومات

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير عقد الاختبارات للمتقدمين لدورات التدريب المجانية، لإعداد وتأهيل مدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات لدورات (CCNA)، والتي قد سبق الإعلان عنها بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة Cisco، وذلك في حضور الدكتور محمد عبد المنعم نائباً عن اللواء رامي رفعت مدير عام التخطيط بمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندسة سحر علي مدير أكاديمية سيسكو بمركز تنمية الموارد البشرية، والمهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي لأكاديمية سيسكو بمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز، والمهندس أحمد الصرفي مُدرب معتمد بشركة سيسكو، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، عامر نصر مدير مركز تدريب علوم الحاسب.

وشهد المحافظ جانباً من الاختبارات التى عقدت بمركز تدريب الحاسب بمقر المجلس الشعبي المحلي، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لعقد الاختبارات، مشيرا إلى حرصه لمتابعة الاختبارات، للتأكيد على الالتزام بمعايير الاختيار الموضوعية القائمة على النزاهة والشفافية فى عملية الترشيح والاختيار والتقييم الفنى والموضوعى لقدرات ومهارات المتقدمين واختيار الأفضل، والذين سيقومون بالتدريب مستقبلا، مشيراً إلى أن بنى سويف ستكون أول محافظة يتم فيها إقامة أكاديمية لشركة سيسكو بمقر ديوان عام المحافظة لتدريب أبناء وشباب بني سويف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة عن فتح باب التسجيل لعقد دورات تدريبية مجانية لإعداد مدربين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لدورات( CCNA)، ضمن خطة المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة Cisco للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وتم التدريب online خلال الفترة الأولى نظرا لظروف عمل المتقدمين لمدة 5 ساعات يومية من خلال وزارة الاتصالات، وبعدها تمت الدراسة على مرحلتين: الأولى "على مدار 50 ساعة"من خلال المعهد القومي للاتصالات بالتنسيق مع الوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمرحلة الثانية " على مدار 80 ساعة " بالجهاز المركزي للتعبئة العامة ومعهد القومي الاتصالات بإجماليي 130 ساعة تدريبية.