قبول تظلم واحد والموافقة على عدد 4 طلبات تقنين جديدة ببنى سويف

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 4 طلبات تقنين جديدة ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 4045 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى2508 عقدا موزعا "1941 عقد مباني،567 عقد زراعة "، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وفى سياق متصل استكمل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، سلسلة اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي شكلها المحافظ، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ، بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.
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