قبول تظلم واحد والموافقة على عدد 4 طلبات تقنين جديدة ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاجتماع رقم "111" للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 4 طلبات تقنين جديدة ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 4045 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى2508 عقدا موزعا "1941 عقد مباني،567 عقد زراعة "، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق متصل استكمل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، سلسلة اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي شكلها المحافظ، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ، بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.