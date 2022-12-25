اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:31 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:23 م
محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي، والمهندس طارق الهوارى رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جاس والوفد المرافق لهم، ترافقهم المهندسة إيمان حسين المشرف على المشروع، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لبحث التوسع في مشروعات إحلال الغاز الطبيعي بالقطاعات المختلفة.
 
واستهل الوفد زيارتهم بتفقد محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي المؤقتة بالطريق الدائري بالخارجة، كما اطلعوا على الموقف الإنشائي للمحطة الدائمة الجاري إنشائها على مساحة 10 آلاف م2 وتتضمن محطتين لتخفيض الضغط وتموين السيارات و 6 سيارات لنقل الغاز المضغوط من أسيوط.
 
وأوضح الزملوط أن الزيارة تأتي كأحد نتائج المشاركة بمؤتمر المناخ Cop27 وتكليلًا للتنسيق المشترك بين المحافظة والشركة لإحلال الطاقة النظيفة وبدء المرحلة الثانية لتوصيل الغاز لعملاء المنازل.
 
وكان محافظ الوادي الجديد إستقبل الأحد الماضي وفد وزارة البترول؛ لمناقشة دعم خطط التنمية على أرض المحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية.
 
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في دعم أنشطة المُشاركة المجتمعية وتعزيز المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة ودعم  ذوي الهمم، فضلًا عن مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية.
 
وأشاد الوفد بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تستدعي المزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التنمية، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود التعاون مُؤكدًا على تقديم كافة الدعم لكل ما يفيد المحافظة ويخدم أبناءها.
 
 

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