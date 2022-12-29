اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:42 م
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محافظ الجيزة يعلن إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:36 م
محافظ الجيزة يعلن إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة تفقد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة موقف توافر السلع التموينية والغذائية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بزغلول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذا تفقد عدد من السلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تنفيذآ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية علي التحاور مع عددآ من المواطنين للاطمئنان منهم علي توافر السلع وبأسعار مناسبة، مؤكداً بأنه سيتم تحديد أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية للالتزام بها.

وأكد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد بضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع  وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدوري لمتابعه حاله الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، وحسن موافي رئيس حي الهرم، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

تفقد محافظ الجيزة
تفقد محافظ الجيزة

 

محافظ الجيزة فى المعرض
محافظ الجيزة فى المعرض

 

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 


حملة تموينية

الرقابة على السلع

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محافظ الجيزة

السلع التموينية



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