محافظ أسيوط يلتقى بعض أهالى قرية الزاوية لمناقشة احتياجات وطلبات الأهالى

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب علاء سليمان ، والنائب مصطفى بدران ، والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط، وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة ، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى للمشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ،والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب من الوزير المحافظ بجميع الحضور وعرض طلبات الأهالي في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق والشباب والرياضة والابنية التعليمية وتحسين بعض الخدمات والمرافق بالقرية.

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء إلتزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنهو الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية الزاوية في 15 مارس 2023 على أن يتم نهاية يناير 2023 نهو تركيب شبكات بالقرية بأطوال 23 كيلو و400 وصلة منزلية فضلًا عن ايجاد الحلول العاجلة لحل مشاكل المواطنين وتسريع اجراءات انشاء محطة مياه مرشحة على مساحة 10 أفدنة بقرية أولاد ابراهيم لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط معلنًا دخول قرى مركز أسيوط بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي سيتم خلالها إنشاء مشروعات في كافة القطاعات واستكمال أعمال الغاز الطبيعي والاتصالات بالقرى ورصف كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لاتيعاب الكثافات الطلابية ببعض المدارس.

كما وجه محافظ أسيوط، رئيس المركز بتكثيف حملات النظافة بقرية الزاوية وقرى مركز أسيوط وتنظيم حملات لتشجير الشوارع والميادين بالتنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني كما طمأن الوزير المحافظ الأهالي بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.

كما استمع المحافظ إلى مقترحات وطلبات أعضاء مجلس النواب بخصوص النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الزاوية وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع الصرف الصحي ونهو كافة الأعمال وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ مشروعات الطرق والرصف والتوسع في إنشاء مدارس جديدة.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وايجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلاً عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استمرار عقد لقاءات مستمرة ودورية مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام المحافظة فضلاً عن لقاءات ذوى الهمم لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالاضافة الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.