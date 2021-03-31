اليوم السابع
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العضة الثانية.. تأهب بين موظفى البيت الأبيض بعد هجمات كلب بايدن المتكررة.. صور

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:00 م
العضة الثانية.. تأهب بين موظفى البيت الأبيض بعد هجمات كلب بايدن المتكررة.. صور ميجور
كتب محمد جمال

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وصفت قناة NBC  كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى يدعى ميجور بأنه رائدا، باعتباره أول كلب ملاجئ يعيش فى البيت الأبيض. وتحدثت قناة CBS عن سعادة الكلب الثانى، والذى يدعى تشامب بسريره الجديد قرب المدفئة، وكيف أن ميجور يجب الجرى حول حديقة البيت الأبيض.

الكلب ميجور
الكلب ميجور

 

فمنذ دخوله إلى البيت الأبيض، كان كلبا الرئيس الأمريكى جو بايدن محل اهتمام كبير من وسائل الإعلامية، وزاد الأمر بعد تم الإعلان عن تورط أكبرها فى حادث عض قبل أسابيع، وتكرر الأمر مجددا مؤخرا ليسطير الرعب على الموظفين في البيت الأبيض من هجوم الكلب عليهم وعضهم.

ميجور (2)
ميجور

بدوره قال المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن ، إن الكلب ماجور لا يزال يتأقلم مع محيطه الجديد، وقام بعض شخص ما أثناء سيره. وأضاف المتحدث أن الشخص تم علاجه من قبل الوحدة الطبية للبيت الأبيض بداعى الحذر وأعيد للعمل دون إصابة.

وقالت مجلة بولتيكو الأمريكية، إن واحدا من كلبى عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن، جيرمان شيبرد، قد تورط فى حادثة عض أخرى، وفقا للبيت الأبيض، بعد أسابيع قليلة من حادث أصيب فيه أحد موظفى الخدمة السرية.

ميجور وتشامب
ميجور وتشامب

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلب الإنقاذ ماجور، كان فى نزهة خارجية عندما وقعت الحادثة الثانية، بحسب ما قال المتحدث ووقعت الحادثة بعد ظهر الإثنين الماضى فى حديقة البيت الأبيض، وهاجم الكلب فيها عضو بخدمات الحدائق الوطنية، بحسب ما قالت سى إن إن.

تشامب وميجور
تشامب وميجور

 

يذكرأن، ونُقل الكلبان "ميجور" و"تشامب" ، البالغ من العمر 13 عاما، إلى منزل عائلة بايدن في ويلمنغتون، في ديلاوير، بعد حادثة العض الأولى في 8 مارس الجارى وقالت مصادر لشبكة سي إن إن في ذلك الوقت إن "ميجور" كان يقفز وينبح على موظفي البيت الأبيض والأمن وينقض عليهم.

ميجور
ميجور

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أمريكا

البيت الأبيض

ميجور

تشامب

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