قومى المرأة بالشرقية: استهداف 1000 سيدة ورجل لتوعيتهم بمشروع تنمية الأسرة

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، بأن فرع المجلس يواصل سلسلة جهوده ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية فعالياته داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية ل" اليوم السابع" أنه تم تنظيم 10 جلسات من جلسات الدوار بقرى " قصاصين الشرق-الملكيين البحرية - الملكيين القبلية - شهداء بحر البقر 2- المناجاة الكبرى- المناجاة الصغرى- منشاة مصطفى خليل- الحمادين- الجمالية "بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 1000 سيدة ورجل موضحة أنه ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.