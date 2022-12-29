اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يناقش منظومة ملف تقنين أراضى الدولة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:15 م
نائب محافظ بنى سويف يناقش منظومة ملف تقنين أراضى الدولة جانب من الاجتماع
بنى سويف- هانى فتحى

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استكمل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، سلسلة اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي شكلها المحافظ، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ، بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

وخلال الاجتماع ، الذي عقده اليوم، تابع نائب المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة، والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود المحررة" زراعة/ بناء"، بجانب عرض بعض المشكلات التي تم التغلب عليها للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف.

وجدد نائب المحافظ تأكيداته على سرعة الانتهاء من كافة الملفات المتبقية والإسراع بعملية إدخالها  ورفعها على المنظومة ، مع ضرورة  تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي ، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ، لافتاً إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ، مؤكدا أن المحافظ يتابع مستجدات الملف بشكل يومي، وتوجيهاته بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام ، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.

حضر الاجتماع المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية ، سمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي ، الدكتور شريف حنفي، نهال كارم أعضاء الأمانة الفنية باللجنة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمرانى.

 

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