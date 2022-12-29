اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فوتشيتش يشكر روسيا على الدعم بشأن قضية كوسوفو

الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:00 ص
فوتشيتش يشكر روسيا على الدعم بشأن قضية كوسوفو الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكر الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش روسيا على الدعم السياسي على خلفية التصعيد في إقليم كوسوفو والتوترات بين السلطات الانفصالية والسكان الصرب.

وقال الرئيس الصربي في تصريحات صحفية، الأربعاء: "أود أن أقول شكرا لروسيا مرات لا تعد ولا تحصى على الدعم التي تقدمه لنا".

وأضاف: "شكرا لهم على الدعم السياسي، وشكرا للصين والهند وشكرا لهم جميعا".

وكان فوتشيتش قد دعا الصرب في كوسوفو لتفكيك المتاريس وإنهاء المظاهرات في أعقاب حصول صربيا على الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبدء سلطات بريشتينا بالإفراج عن السكان المحتجزين أثناء الاحتجاجات ضد سياسات حكومة كوسوفو الألبانية الانفصالية.


الكسندر فوتشيتش

صربيا

بريشتينا

كوسوفو

البانيا

روسيا

موسكو

الهند

الاتحاد الاوروبى

الصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة