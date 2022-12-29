فوتشيتش يشكر روسيا على الدعم بشأن قضية كوسوفو

وكالات

شكر الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش روسيا على الدعم السياسي على خلفية التصعيد في إقليم كوسوفو والتوترات بين السلطات الانفصالية والسكان الصرب.

وقال الرئيس الصربي في تصريحات صحفية، الأربعاء: "أود أن أقول شكرا لروسيا مرات لا تعد ولا تحصى على الدعم التي تقدمه لنا".

وأضاف: "شكرا لهم على الدعم السياسي، وشكرا للصين والهند وشكرا لهم جميعا".

وكان فوتشيتش قد دعا الصرب في كوسوفو لتفكيك المتاريس وإنهاء المظاهرات في أعقاب حصول صربيا على الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبدء سلطات بريشتينا بالإفراج عن السكان المحتجزين أثناء الاحتجاجات ضد سياسات حكومة كوسوفو الألبانية الانفصالية.