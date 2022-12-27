5 نصائح للعناية بالعيون لمرضى السكر

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تتأثر العين بمرض السكرى، ما قد يؤدى إلى ضعف البصر، لأن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يمكن أن يضر بالشعيرات الدموية فى أنسجة العين الأكثر حساسية، والتى تنقل المعلومات إلى الدماغ لإنتاج رؤية واضحة ويمكن أن يؤدى هذا الضرر الذى يصيب شبكية العين بسبب ارتفاع الدم إلى فقدان البصر بشكل دائم، وفى هذا التقرير 5 نصائح للعناية بالعيون ل مرضى السكر ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



نصائح للعناية بالعيون لمرضى السكر.. 1- تنظيم معدلات السكر يحميك من مشاكل العين عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، غالبًا ما تكون الأوعية الدموية الحساسة التي تغذي أكثر مناطق العين حساسية هي أول من يصاب بالضرر. عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، غالبًا ما تكون الأوعية الدموية الحساسة التي تغذي أكثر مناطق العين حساسية هي أول من يصاب بالضرر.

ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر شبكية العين على وجه التحديد، يُطلق على النسيج الرقيق الذي يشكل نحو 65% من الجزء الخلفي من العين اسم شبكية العين.

توجد العديد من الخلايا الحساسة للضوء هناك، ما يسمح للعينين بإيصال المعلومات المرئية إلى الدماغ عبر العصب البصرى. تتضرر الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم. وقد ينتج عن ذلك عدم وضوح الرؤية ، إما بشكل مؤقت أو دائم.

اعتلال الشبكية السكرى، الجلوكوما ، وإعتام عدسة العين هى ثلاث حالات شائعة للعين لدى مرضى السكري، ويمكن أن يؤدى الاكتشاف والتدخل في الوقت المناسب إلى تقليل هذه المضاعفات، من خلال تتبع مستويات السكر في الدم يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.



2- توقف عن التدخين يؤذى التدخين الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية في الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم تلف العين المرتبط بالسكري الموجود بالفعل. 3. النشاط البدني تفيد التمارين الرياضية في خفض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بأمراض العين الناتجة عن مرض السكر لأنها تخفض مستويات السكر في الدم. 4- ركز على الأكل الصحي تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يمد جسمك بالعناصر الغذائية الجيدة لحماية عيون مرضى السكري، يحتوى بعض الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين ولوتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وزياكسانثين. سيساعدك اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات مثل الجوز واللوز والفاصوليا والعدس وعيش الغراب على تحقيق هذا الهدف.

يعد الحفاظ على نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم أمرًا مهمًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

5- فحص العين سنويًا احصل على فحص كامل للعين من طبيب العيون مرة واحدة في السنة، أو أكثر للتأكد من أن جهودك للسيطرة على نسبة السكر في الدم تساعد في الحفاظ على صحة بصرك.

يمكن إجراء فحص لإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء واعتلال الشبكية السكري في هذه الزيارة.

وفحص العين الموسع يسمح لطبيب العيون بفحص الشبكية والبقعة والعصب البصري عن قرب يمكن لطبيبك تحديد اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة قبل ظهور أي أعراض بوقت طويل من خلال النظر إلى هذه الأنسجة الحساسة.

وتعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف المبكر والتدابير الوقائية لحماية عينيك.