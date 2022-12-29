فتح باب التقدم لذوى الهمم للالتحاق بالمجلس الاستشارى للشباب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت محافظة بني سويف ، عن فتح باب التسجيل لذوي الهمم للتقدم للالتحاق بالمجلس الاستشاري للشباب، وذلك بداية من اليوم 29 ديسمبر وحتى الاثنين القادم 2 يناير عن طريق ملء استمارة معلن عنها، حيث يأتي ذلك في خطوة نوعية تنفذها المحافظة، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل والجاد لدمج أبناء مصر من ذوى الإعاقة فى العمل العام، والاستفادة من قدراتهم الخاصة في دفع جهود رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تنفذها المحافظة لدمج الشباب واشراكهم بفعالية في تنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، والتي تهدف للارتقاء بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والخدمية والتنموية على مستوى المحافظة ، مؤكدا على أن إلحاق ذوى الهمم من أبناء المحافظة يعد تجسيدا عمليا لثقة الدولة في قدرات أبنائها من ذوى الإعاقة بأنهم قادرون على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية.

وكشفت أمين عام المجلس الاستشاري هند أحمد، عن تفاصيل وشروط المشاركة في المجلس الاستشاري للشباب، والذى يضم مجموعة من الشباب الذين تتوافر فيهم بعض الشروط وهى "أن يكون المرشح من حملة المؤهلات العليا ويفضل "ماجستير أو دكتوراه"، ألا يكون المرشح تجاوز سن 40 عاما، ويقدم المرشح سيرة ذاتية مع أفكار مقترحة لتنمية المحافظة، ويكون للمرشح خبرات سابقة في العمل العام والتطوعي" وسيتم اختبار المتقدمين الذين سيتقدمون عن طريق ملء استمارة معلن عنها على صفحة المحافظة الرسمية.