غلق 76 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الصحة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، من غلق 76 منشأة طبية مخالفة بمدن محافظة كفر الشيخ، من بين 140 منشأة طبية تم المرور عليها، للتأكد من صلاحيتها لاستقبال وعلاج المرضى ومطابقتها للاشتراطات المحددة طبقا للقانون.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات، ورفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة وتحقيقا لجودة الأداء بها.