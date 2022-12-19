ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

قامت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة ساره العوضي، بشن حملة مكبرة، استهدفت زيارة المنشآت الطبية بنطاق مدينة دمياط، أسفرت عن ضبط مركز لعلاج الإدمان بقرية "شطا"، بدون ترخيص أو لافتات على المنشأة توضح نشاطه، وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متنوعة داخل المركز، والتي جاءت بشأن عندم استخراج التراخيص اللازمة لإدارة مركز لعلاج الادمان، فضلا عن وجود أفراد غير مؤهلين للتعامل مع المرضي، إضافة إلي عدم وجود ملفات خاصة بالمرضي داخل المركز.

ويدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة الطب وبالمخالفة للقانون، ولايوجد أى ملفات طبية للمرضي، وقامت الحملة بإصدار قرار غلق وتشميع المركز و تحرير محضر بمركز شرطة دمياط وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

ومن جانبه شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على التعامل بمنتهى الحزم مع المنشآت التى تدار بدون ترخيص لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها مما لا يُعرض حياه النزلاء المرضي للخطر.