ضبط 36 طن أرز داخل مخزن بالبحيرة لحجبهم عن الأسواق بهدف الاحتكار

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة حجب الأرز عن التداول وبيعة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 36 طن أرز أبيض داخل مخزن بمركز الرحمانية لحجبهم عن الأسواق بهدف الاحتكار.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لإخفاء وتخزين السلع أو احتكارها.

مع طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

واكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون.

كما أكدت على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة رقابية مكثفة بمركز حوش عيسى لمواجهة احتكار السلع الغذائية وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ30 طنا من الأرز الشعير المحلى قبل تهريبهم للسوق السوداء.

كما تم ضبط 21 طن أرز شعير محلى داخل أحد المخازن والمضارب الخاصة لمخالفة ذلك القرارات والقوانين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.