اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:55 م
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ضبط مسئول مخزن بدون ترخيص لبيع الكحول ومذيب أحبار بالهرم

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:08 م
ضبط مسئول مخزن بدون ترخيص لبيع الكحول ومذيب أحبار بالهرم قوات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن كحول ومذيب أحبار - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الكحول ومذيبات الأحبار "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة  غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (10000 لتر كحول خام – 3420 لترا مذيب أحبار – 415 زجاجة كحول – 2 أدوات تصنيع - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
 
بمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كحول

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