اليوم السابع
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ضبط طفل يقود سيارة نقل معرضا حياة المواطنين للخطر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:21 م
ضبط طفل يقود سيارة نقل معرضا حياة المواطنين للخطر أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله طفل حال قيادته سيارة نقل بصحبة والده بأحد الطرق السريعة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليه وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط السيارة ومالكها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتمكينه نجله من قيادة السيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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