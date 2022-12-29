اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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سياسة ملكية الدولة.. الحكومة تعلن موافقة الرئيس السيسى على الوثيقة (إنفوجراف)

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:47 م
سياسة ملكية الدولة.. الحكومة تعلن موافقة الرئيس السيسى على الوثيقة (إنفوجراف) رئيس الوزراء ووثيقة سياسة ملكية الدولة

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات..
 
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وردت إلى مجلس الوزراء موافقة الرئيس السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة
 
ستبدأ الحكومة تنفيذ الوثيقة لتحقيق هدف الدولة المتمثل فى تنظيم العلاقة بالقطاع الخاص
 
تستهدف الوثيقة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية
 
إصدار كتاب دورى من مجلس الوزراء بضوابط مرحلتى التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق والرصف
 
تنسيق كل الجهات مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات 
 
مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة فى مراكز معلومات الشبكات والمرافق 
 
تنفيذ منظومة تابعة لمجلس الوزراء لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق
 
تستهدف المنظومة التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات وتكامل مشروعات الدولة

 


وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

قادرون باختلاف



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