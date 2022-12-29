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سعر الروبل الروسى اليوم الخميس 29-12-2022 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:23 ص
سعر الروبل الروسى اليوم الخميس 29-12-2022 أمام الجنيه المصرى الروبل الروسى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 29-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.34 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.90 روبل الروسي.
 
أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0510 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0522 ريال.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

 
2022-12-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.
 
2022-12-24 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.
 
2022-12-25 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.
 
2022-12-26 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.36 جنيه مصري.
 
2022-12-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.
 
2022-12-28 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.34 جنيه مصري.

سعر الروبل الروسى

الروبل الروسى

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