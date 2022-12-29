أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 29-12-2022، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال القطرى أمام الجنيه سجل 6.32 جنيه للشراء، و6.75 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 26.16 للشراء، 26.28 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.63 جنيه للشراء، 29.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدينار الكويتى اليوم سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.84 جنيه للشراء، و80.67 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدرهم الإماراتى اليوم سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.71 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.