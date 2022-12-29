ودعا الرئيس الكوري -خلال زيارته اليوم الخميس، لوكالة التنمية الدفاعية الحكومية في دايجون، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إلى مراجعة شاملة لأنظمة الرد العسكري ليس فقط ضد الطائرات المسيرة الكورية الشمالية ولكن جميع الأجسام الطائرة التي تتعدى المجال الجوي للبلاد، والمعالجة السريعة لأي أوجه قصور.

ومن جهته، أوضح نائب المتحدث باسم الرئاسة الكورية لي جيه-ميونغ أن انتهاك كوريا الشمالية لمجالنا الجوي بواسطة طائرات بدون طيار كان حادثًا غير مقبول على الإطلاق.. يجب أن نجعلهم يدركون أن الاستفزازات تأتي بعواقب وخيمة، مؤكدًا أنه يحب أن يكون هناك إدراك بوضوح أنه مع السلام المزيف، لا يمكننا فقط الدفاع عن أمننا، ولكن أساسه سينهار.

وأشار إلى أن الرئيس الكوري دعا إلى معاقبة صارمة وانتقام من "الأعمال التي تنتهك حريتنا"، موضحًا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لردع الاستفزازات، مشيرًا سواء كان الخصم يمتلك أسلحة نووية أو أيا كان سلاح دمار شامل، يجب إرسال رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين اعتادوا القيام بالاستفزازات.