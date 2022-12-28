وأوضح المسؤول وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن الرئيس أمر المسؤولين أيضا بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر عندما كان الوضع متوترا فى المكتب الرئاسى لدى عبور 5 طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود يوم الاثنين.

وقال إنه عند رصد أول طائرة مسيرة، أمرنا الرئيس بالرد بالمثل فورا على كوريا الشمالية، فلدينا أيضا طائرات مسيرة، وأمرنا بإرسال ما يصل إلى اثنين أو ثلاثة ردا على كل واحدة من كوريا الشمالية.

ودحض المسؤول، انتقادات الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسي بأن المكتب الأعلى فشل في التعامل مع الموقف بشكل صحيح دون حتى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطنى الرئاسى فى ذلك الوقت، قائلا إن الوضع وقتها لم يتطلب عقد الاجتماع ولم تكن هناك حاجة لذلك، وأضاف أن مستشار الأمن الوطني كيم سونج -هان تلقى الكثير من التعليمات من الرئيس ونقلها إلى هيئة الأركان المشتركة عبر وزير الدفاع.

وقال إن كيم عقد أيضا اجتماعا طارئا مع الوزراء الرئيسيين المعنيين بالأمن أمس الثلاثاء، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أمني طارئ لتقييم حالة استفزاز كوريا الشمالية بطائرات مسيرة ومناقشة الإجراءات المضادة وردود الفعل المستقبلية.