رئيس جامعة سمنود التكنولوجية: دعم معامل وورش الجامعة بـ12 مليون جنيه

الغربية - فريق المحافظات

أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، فى بيان له، أن وزارة التعليم العالي عملت على دعم الجامعة بمعامل وورش بقيمة 12 مليون جنيه، بما يخدم طالب التعليم التكنولوجى حتى يكون مؤهلًا لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وصرح رئيس الجامعة بأن الوزارة قد تعاقدت على توريد عدد من المعامل والورش وبصدد توريدها خلال الأيام القادمة وهى، معمل معدات الغزل والنسيج - وورش تأسيسية - ومعمل الصناعات الغذائية بقيمة 12 مليون جنيه تقريبًا.

وأشاد "دويدار" بالدعم اللامحدود الذى تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدور الذى تشهده منظومة التعليم العالى فى تطوير التعليم التكنولوجى وحجم الاستثمار الذى تنفقه الدولة فى المواطن المصرى، فالاستثمار فى الإنسان يعد الرهان الأكبر الذى تكسبه الأم والشعوب والمجتمعات.

وأشار إلى أن جامعة سمنود التكنولوجية توفر لطلابها استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم بما يحقق الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهدفها يتمحور فى، كونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليًا بالصناعة وأصحاب الأعمال، وتغيير نظرة أصحاب الأعمال، وتغيير الكادر الوظيفى للخريجين.

إلى جانب خلق مسار تعليم موازى، يختلف عن التعليم الجامعى التقليدى ويخفف من الضغط الشديد عليه، تغيير ثقافة المجتمع المصرى حيال التعليم الفنى بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجى الجديد وتحديد المهام والمستويات الوظيفية لكل من الفنى والتكنولوجى وخريج الجامعات التقليدية، والديناميكية فى تعديل وإنشاء برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وفتح مسار لخريج التعليم الفنى فى إمكانية الحصول على البكالوريوس وإستكمال الدراسات العليا.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.