تعاون مشترك بين جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة طنطا

أعلن الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن مجلس جامعة طنطا وافق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين، وتم التنسيق للتوقيع النهائي خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية التي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد بجهود الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى فى تطوير منطومة التعليم العالى وتعظيم دور الجامعات‏ فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ‏والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ما يؤهل الخريج إلى سوق العمل بشكل مناسب ‏وتنمية قدراتهم على التعلم.

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أنه جرى الاتفاق مع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، على هامش حضورهما ندوة هيئة الرقابة الإدارية بالغربية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على عقد بروتوكول بين الجامعتين خلال الفترة المقبلة، يضمن بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، وتبادل الخبرات بين الجامعتين ما يعود بالنفع على الطلاب.

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية، انطلقت الدارسة بها هذا العام، وبها ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، يدرسون في 3 برامج تعليمية" تكنولوجيا الملابس الجاهزة، تكنولوجيا صيانة الغزل والنسيج ، تكنولوجيا التصنيع الغذائي"، وهي واحدة من 6 جامعات تكنولوجية تم إنشائها وتشغيلها في مصر مؤخرا وِفق المعايير الدولية من أجل تلبية متطلبات سوق العمل وتأهيل خريج يمتلك لمهارات العلم والمعرفة والمهارة والسلوك الذي يلبي احتياجات سوق العمل.