زيارات وفد اتحاد مدارس الفيوم وطلاب كفر الشيخ للمتحف القومي ومتحف الأحياء.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف الأحياء بالمدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ، ومتحف كفر الشيخ القومي، زيارات لوفد اتحاد طلاب مدارس محافظة الفيوم، إضافة لرحلات طلاب مدرسة دفرية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمنشية أبو ريه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم استقبال وفد طلاب مدارس محافظة الفيوم، ضمن تبادل الزيارات، وقد زاروا العديد من المواقع والمشروعات بالمحافظة، مبدين إعجابهم بما شاهدوا من مشروعات قومية وخدمية، كما زاوا متحف كفر الشيخ الذي يضم العديد من القطع الاثرية والعملات المتنوعة لعصور متعددة.

وأشاد الطلاب بما يحتويه متحف الأحياء بالمدرسة الثانوية الزراعية للبنين، من مجموعة من الحيوانات المحنطة " الذئب، القرد، الورل، الثعابين، التماسيح، الثعلب، العقرب، ام 44، تشريح ديدان الإسكارس " والطيور المحنطة والنادرة" الصقر البوم، طائر الورواتر، الحمامة:، ونماذج نباتيه وحيوانيه محفوظة فى الفورمالين، ومجموعة من الحشرات الضارة والنافعة، تخدم على الأحياء، ويحتوى على مجموعة من أسماك المياه المالحة والعذبة، والشعب المرجانية، وحيوان الإسفنج، والحفريات المحنطة، ويحتوى على مجسمات للحيوانات الأولية، وجسم الإنسان، وهيكل عظمي للإنسان، ولوح إيضاح ووسائل تعليمية توضيحية، وهناك جانب حى فى المتحف يحتوي على أسماك الزينة وبعض السلاحف الحية، كما يضم مجموعة من ألواح للحيوانات " الغزال، الزرافة، النعامة، الحوت الأزرق، صقر، بطريق، طاووس، نسر " كما يضم المتحف مكتبة تشتمل على العديد من المراجع.



تماسيح محنطة_1



ثعابين محنطة



ثعبان محتط



جانب من الرحلة



جانب من الزيارات



جانب من زيارة الطالبات



جانب من طلاب اتحاد طلاب محافظة الفيوم



زيارات للطالبات



زيارات للكطلاب لمتحف الاخياء



زيارات لمتحف كفر الشيخ



زيارة طلاب اتحاد طلاب الفيوم



زيارة لطلاب مدرسة دفرية لمتحف الاحياءط