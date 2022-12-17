اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زيارات وفد اتحاد مدارس الفيوم وطلاب كفر الشيخ للمتحف القومي ومتحف الأحياء.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:30 م
زيارات وفد اتحاد مدارس الفيوم وطلاب كفر الشيخ للمتحف القومي ومتحف الأحياء.. صور جانب من الزيارة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد متحف الأحياء بالمدرسة الثانوية الزراعية بكفر الشيخ، ومتحف كفر الشيخ القومي، زيارات لوفد اتحاد طلاب مدارس محافظة الفيوم، إضافة لرحلات طلاب مدرسة دفرية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمنشية أبو ريه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

 

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم استقبال وفد طلاب مدارس محافظة الفيوم، ضمن تبادل الزيارات، وقد زاروا العديد من المواقع والمشروعات بالمحافظة، مبدين إعجابهم بما شاهدوا من مشروعات قومية وخدمية، كما زاوا متحف كفر الشيخ الذي يضم العديد من القطع الاثرية والعملات المتنوعة لعصور متعددة.

 

 وأشاد الطلاب بما يحتويه متحف الأحياء بالمدرسة الثانوية الزراعية للبنين،  من مجموعة من الحيوانات المحنطة " الذئب، القرد، الورل، الثعابين، التماسيح، الثعلب، العقرب، ام 44، تشريح ديدان الإسكارس " والطيور المحنطة والنادرة" الصقر البوم، طائر الورواتر، الحمامة:، ونماذج نباتيه وحيوانيه محفوظة فى الفورمالين، ومجموعة من الحشرات الضارة والنافعة، تخدم على الأحياء، ويحتوى على مجموعة من أسماك المياه المالحة والعذبة، والشعب المرجانية، وحيوان الإسفنج، والحفريات المحنطة، ويحتوى على مجسمات للحيوانات الأولية، وجسم الإنسان، وهيكل عظمي للإنسان، ولوح إيضاح ووسائل تعليمية توضيحية، وهناك جانب حى فى المتحف يحتوي على أسماك الزينة وبعض السلاحف الحية، كما يضم مجموعة من ألواح للحيوانات " الغزال، الزرافة، النعامة، الحوت الأزرق، صقر، بطريق، طاووس، نسر " كما يضم المتحف مكتبة تشتمل على العديد من المراجع.

 

تماسيح محنطة_1
تماسيح محنطة_1

 

ثعابين محنطة
ثعابين محنطة

 

ثعبان محتط
ثعبان محتط

 

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة

 

جانب من الزيارات
جانب من الزيارات

 

جانب من زيارة الطالبات
جانب من زيارة الطالبات

 

جانب من طلاب اتحاد طلاب محافظة الفيوم
جانب من طلاب اتحاد طلاب محافظة الفيوم

 

زيارات للطالبات
زيارات للطالبات

 

زيارات للكطلاب لمتحف الاخياء
زيارات للكطلاب لمتحف الاخياء

 

زيارات لمتحف كفر الشيخ
زيارات لمتحف كفر الشيخ

 

زيارة طلاب اتحاد طلاب الفيوم
زيارة طلاب اتحاد طلاب الفيوم

 

زيارة لطلاب مدرسة دفرية لمتحف الاحياءط
زيارة لطلاب مدرسة دفرية لمتحف الاحياءط

 

قرد محنط
قرد محنط

 


كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ

متحف الاحياء

تعليم كفر الشيخ

اتحاد طلاب

الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة