خير بلدنا.. فرحة موسم حصاد الكنتالوب بمزارع الأقصر (صور)

الأقصر - أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر حصاد محاصيلها الزراعية من مزارعها والتى تتميز بإنتاجها الوفير من مختلف الزراعات فى فصل الشتاء، خاصتة الفاكهة، حيث يواصل أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من موسم زراعة الكنتالوب فى فصل الشتاء، حيث إن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر الكنتالوب مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى فصل الشتاء جنوب الأقصر.

وتعتبر مواعيد الزراعة المناسبة للكنتالوب فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى (أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر (أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى، ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضاً زراعته تحت الأنفاق فى (ديسمبر ويناير)، ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث إنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوي والهجين.

وفى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيداً تمهيداً لوضعها فى بطن الخط، وهى: من 20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معاً، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100 كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100 كجم كبريت زراعى، و150-200 كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيمياوية مع بعضها وتقلب جيداً مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض ريه غزيرة تمهيداً لزراعة الأرض بالطريقة الخضير (الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.

ومحصول الكنتالوب يتم عزيقه من 2 لـ3 مرات حسب الحشائش مع مراعاة عند العزيق أن يكون سطحى حول جذور النبات، حتى لا تنقطع الجذور مع أخذ جزء من الريشة البطالة على الريشة العمالة حتى يكون النبات محاط بجزء كبير من التربة، ويتم تعديل النبات حتى تكون أفرع النبات على المصطبة وترفع من مجرى المياه (بطن الخط)، حتى لا تتأثر الثمار والأزهار من المياه أثناء الري وحتى لا تكون عرضه لأرجل العمال أثناء إجراء العمليات الزراعية المختلفة من عزيق وتسميد مع تغطية الثمار بأوراق النبات لحمايتها من أشعة الشمس.



السعادة خلال تجميع ثمار الكنتالوب



العمال خلال تجهيز كميات الكنتالوب بالموسم



العمل بحصاد الكنتالوب فى الأقصر



العمل فى تجميع كميات الكنتالوب بالأقصر



العمل فى حصاد الكنتالوب بالأقصر



الكنتالوب فى الأراضى قبل حصاده



الكنتالوب فى المزارع بالأقصر



الكنتالوب يتلألأ فى الكراتين قبل وصوله الأسواق



المزارعين خلال العمل فى موسم حصاد الكنتالوب



تجميع كميات الكنتالوب فى المزارع



تجهيز الكنتالوب لنقله للشوادر والأسواق



تجهيز كميات الكنتالوب خلال موسم الحصاد بالأقصر



ثمار الكنتالوب فى مزارع الأقصر



جانب من تجميع الكنتالوب فى الكراتين بالأقصر



جمع كميات الكنتالوب فى الكراتين بالأقصر



حصاد الكنتالوب فى الأقصر



فرحة المزارعين بحصاد الكنتالوب بالأقصر



فرحة حصاد الكنتالوب فى الأقصر



كميات الكنتالوب عقب حصاده من المزارع



مزارع الكنتالوب فى قرى الأقصر



موسم حصاد الكنتالوب فى الأقصر_1



نقل الكراتين فى موسم حصاد الكنتالوب



نقل الكنتالوب بعد حصاده بالمزارع



نقل الكنتالوب من المزارع عقب حصاده



نقل كميات الكنتالوب فى المزارع بالأقصر







