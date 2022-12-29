جهود الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" لإستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مُستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مُصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بالجيزة) وبتفتيش مكونات المكتب فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على "هارد ديسك محمل عليه برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج منسوب صدروها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية – مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس" – كاميرا ديجتال محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.