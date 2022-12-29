اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جهود الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:43 م
جهود الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها أرشيفية - الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" لإستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مُستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مُصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط  (المدير المسئول ، مقيم بالجيزة) وبتفتيش مكونات المكتب فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على "هارد ديسك محمل عليه برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج منسوب صدروها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية – مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس" – كاميرا ديجتال محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية

الملكية الفكرية

الشرطة المتخصصة

بدون ترخيص



الموضوعات المتعلقة

ما لا تعرفه عن حماية مصر لحقوق الملكية الفكرية.. التفاصيل

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:00 ص

وزير العدل: دعم حقوق الملكية الفكرية يعود على مصر بالنفع والتطور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:22 م

10 ضربات أمنية للداخلية خلال أسبوع.. ضبط 1291 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. وإحباط جرائم تجارة عملة بقيمة 200 مليون جنيه.. وكشف غموض 346 جريمة.. والقبض على عصابة تقليد العملات الذهبية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:46 م

"حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالاقتصاد" دورة تدريبية بجامعة القاهرة غدا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة