جامعة الإسكندرية تكرم الفائز بالمركز الأول فى ماراثون زايد فى جرى الكراسى المتحركة

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية ، وليد الحديدي الموظف بخزينة الكلية لحصولة على المركز الأول في جري الكراسي المتحركة بماراثون زايد الخيري في دورتة السابعة.

وقدم العميد درع الكلية كهدية تذكارية له، مع إعتبارها المره الأولى التي يحصل فيها أحد أعضاء الفريق الإداري على هذا الدرع لتميزه وتفوقه الرياضي وتحقيقه للمركز الأول في هذا الماراثون ، وتعتبر هذه هي المشاركة السادسة للفائز وليد الحديدي حيث فاز بالمركز الأول 4 مرات والمركز الثاني والمركز الرابع على مدار 6 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيري هو ماراثون يقام سنويا وقد أقيم هذا العام بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 20 ألف متسابق في مختلف الفئات على مسافة 4 كم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مريم خليفة الكعبي – سفيرة الإمارات ، اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية.

ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، في جانب دوره فى التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، فيتم تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، ويخصص هذا العام عائده لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق وبالمجان.

كما لفت الوزير إلى حرص المواطنين المصريين والشباب والنشء على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذى تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.

وفى هذا السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري يأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادات الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، متمنياً التوفيق لجميع المتنافسين المشاركين في الماراثون الذى سيقام بعروس البحر المتوسط "الإسكندرية" يوم الجمعة المقبل.