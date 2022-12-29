مجلس جامعة الإسكندرية يكرم عضو هيئة تدريس فى إنشاء مركز التصنيع الرقمى

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية عضو هيئة التدريس المشارك فى إنشاء مركز التصنيع الرقمى وهو الدكتور محمد مكى، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، تقديرًا لدوره فى إنشاء مركز التصنيع الرقمى التابع لمركز المحركات بـ "الهيئة العربية للتصنيع"، والذى سيتم الاستفادة من هذا إنتاجه فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، كما قدم الدكتور قنصوه الشكر للدكتور لعميد كلية الهندسة والفريق المشارك للدكتور محمد مكى، مؤكدًا أن مركز التصنيع الرقمى يعد خطوة هامة نحو تعميق وتوطين الصناعة المحلية، ومن جانبه قدم الدكتور مكى الشكر لمجلس الجامعة على هذا التكريم لافتًا إلى أن ما أستمع إليه خلال المجلس وما تم طرحه من رؤى وأفكار يعطى الأمل فى تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

كما تسلم رئيس الجامعة شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة "الأيزو"، من المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين من شركة GIC الأمريكية المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، بعد أن تمت الموافقة على إعادة منح الشهادة للجهاز الإدارى للجامعة للعام الثامن لتصبح صالحة لمدة ثلاث سنوات قادمة على أن تتم المراجعة السنوية لتطبيق الشهادة.

وهنأ المجلس كلية الطب لحصولها على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة، والذى يعد اعتمادًا دوليًا بعد أن طبقت الكلية معايير المنظمة الدولية التعليم الطبى WFME والتى اعترفت بأن معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تتوافق مع المعايير الدولية التعليم الطبي.

وفى إطار تأهيل وبناء الكوادر الإدارية للمناصب القيادية بالكليات، أعلن رئيس الجامعة عن تعيين مساعدين لعمداء ووكلاء الكليات من الكوادر الشبابية وتكليفهم بملفات ومهام يقوموا بإنجازها خلال فترة عملهم كمساعدين، وتدريبهم وتنمية المهارات القيادية والإدارية لديهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى المستقبل.

ووافق المجلس على إنشاء برنامجى دبلوم وماجستير علم الصيدلة الجينى وهى درجة بينية بين قسمى الكيمياء الحيوية الصيدلية وعلم الأدوية والسموم ووافق المجلس على إنشاء برنامجى دبلوم المهنية فى التربية فى تخصص القيادة المدرسية، وتخصص معلمة الفصل وكرم المجلس الدكتورة نفرتيتى حسن زكى عميد كلية التمريض بمناسبة انتهاء فترة العمادة، تقديرًا لجهودها للنهوض بالكلية خلال فترة عملهاو ووافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمى والبحثى بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية، وتجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة - فرنسا، واتفاق التعاون العلمى والأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية بومان موسكو الحكومية الفنية (معهد الدراسات العليا)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة حلوان لتعزيز التعاون فى جميع المجالات ذات الأهداف والإهتمام المشترك.

ووافق المجلس على ترقية 29عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، 22 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 9 مدرس، بالإضافة إلى منح 82 درجة دكتوراه و137 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.