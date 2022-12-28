اليوم السابع
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تفاصيل 5 مشروعات جديدة تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام للمستثمرين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:00 ص
تفاصيل 5 مشروعات جديدة تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام للمستثمرين د. محمود عصمت
كتب عبد الحليم سالم

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طرحت وزارة قطاع الاعمال العام ، عشرات المشروعات للمستثمرين في القطاع الخاص وفى مبادرة توطين وتنمية الصناعة " ابدا"، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمسؤلى المبادرة نقدم فى هذا التقرير تفاصيل 5 من تلك المشروعات .
 
 

أولا: مشروع انتاج الزجاج المسطح عالى النقاء

المشروع عبارة عن إنتاج الزجاج المسطح في مجال انتاج الالواح الشمسية الطاقة الانتاجية : 219 ألف طن / سنوياً التكاليف الاستثمارية التقديرية : 180 مليون دولار فترة الاسترداد : 4.5 سنة
 

ثانيا: إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات

 إنتاج الإطارات الزراعية والاطارات الراديال والمعدات لتغطية حاجات السوق المصرى و التصدير بسبب موقع مصر المتميز وسط قارات العالم لا يوجد في مصر مصنع لإنتاج الإطارات التطبيق هو تغطية احتياجات السوق المحلى بدلا من الاستيراد ، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 300 مليون دولار لانتاج 400 الف إطار .
ثالثا مشروع إنتاج أقراص الكلور (الكلورو بارفين)
الهدف من المشروع : الاستفادة من الكلور المنتج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج منتج الكلورو بارفين الذي يتم استيراده يستخدم هذا المنتج في تصنيع PVC والدهانات والبلاستيك التشحيم والمطاط وسوائل تشغيل المعادن والمواد اللاصقة الفرص : حجم الطلب الكبير وعدم انتاجه محلياً.
 

رابعا : مشروع انشاء خط انتاج جديد للمبات الليد

الهدف من المشروع : إنتاج وحدات الليد بأحدث أساليب التكنولوجيا الفرص : حجم الطلب الكبير سواء المحلى للمدن الجديدة وتطوير المدن او التصدير لاستفادة من شركة نيازا وتعميق التصنيع بالشركة التطبيق : هي انارة المدن الجديدة وتطوير الاثارة بالمدن ، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 50 مليون دولار
 

خامسا: مشروع انشاء خط انتاج جديد للسيور الناقلة "المطاط"

الهدف من المشروع: تطوير مصنع شركة ناروبين لإنتاج السيور الناقلة بجودة عالية وبجميع الاحجام والمقاسات الفرص: هى استيفاء الطلب الحالي في السوق المصرى بمنتج محلى عالى الجودة.
 
 

قطاع الاعمال

مبادرة ابدا

محمود عصمت

إطارات السيارات

مصانع



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