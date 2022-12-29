تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2023

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2023، تضمنت استمرار عدداً من مديرى الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

يحيي محمد علي المحجوب – مستشاراً قانونيا للفريق رئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة، والمهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي - مديراً لإدارة الرئاسة، ونبيل محمد سيد أحمد زيدان - مديراً لإدارة شئون العاملين.

السيد أبو الفتوح السيد فرج - مديراً لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات والمهندس عبد الخالق محمد عوض الله - مديراً لإدارة الترسانات والمهندس ياسر عبد القادر فرج درويش- قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التحركات و دكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي - قائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد - قائم بأعمال مدير إدارة الكراكات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الكراكات ودكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي - قائم بأعمال مدير إدارة الأنفاق والكباري اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الأنفاق والكباري و المهندس كمال فاروق حسين السيد - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الخدمات و المحاسب محمود عبده مصطفى حسن قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التموين و المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة المالية و المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الأشغال.

والمهندس مجدى هانيء عبد الحليم علي البن - قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الهندسية.

وعبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربينى - رئيساً للإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2023ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير الإدارة القانونية.

والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير إدارة الشركات.