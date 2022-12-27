أسامة ربيع يستقبل وزيرة الهجرة وأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين المقيمين بكندا

كتب مدحت عادل

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى قناة السويس ، لوفد يضم عدد 54 من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بكندا، حيث استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وفي ضوء خطة الوزارة لربط الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجه البلاد من تحديات فى المرحلة الراهنة.

وسعت وزارة الهجرة، من خلال تنظيم تلك الزيارة، إلى تعريف الشباب المصري بالخارج على أهم المشروعات التنموية الجارية على أرض مصر، وكل ما تحقق فيها من إنجازات حتى أصبحت مصر مركزا جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي.

في البداية رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لتواجد هذه الكوكبة الشابة من أبناء مصر من الجيل الثاني والثالث في الخارج في هيئة قناة السويس، مؤكدا على أهمية الزيارة في تعزيز روح الانتماء والفخر لأبنائنا في الخارج باطلاعهم على المنجزات التنموية التي حققتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة رغم التحديات العالمية، مشددا على الدور الملقى على عاتقهم باعتبارهم بناة المستقبل و سفراء للبلاد وخير من يمثلها، موجها لهم الدعوة لنقل الصورة الإيجابية والصحيحة لما شاهدوه من المشروعات التنموية والإنجازات إلى الخارج.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها

ثم قدم الفريق ربيع عرضا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح لمشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة القناة على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة من خلال تبني استراتيجية شاملة لتطوير المستمر للمجرى الملاحي بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بما يضمن رفع تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها عالمياً.

ثم استعرض رئيس الهيئة إحصائيات الملاحة عن العام الميلادي 2022 والتي تكشف أرقام قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، إذ حققت القناة أعلى معدل عبور سنوي بعبور 23869 سفينة، وكذلك أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، وأيضاً مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بوجودها في هيئة قناة السويس كمحطة مهمة ضمن زيارة أبناء المصريين بالخارج من المقيمين في كندا، للمعالم والمنجزات المصرية، لتعريفهم بوطنهم وجذورهم.

وأشادت السيدة وزيرة الهجرة بعرض السيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس، معربة عن فخرها بما تم استعراضه بداية من استعراض مراحل حفر القناة الاولى والتي نفذه ربع الشعب المصري وقتها، الى حفر القناة الجديدة الذي تم تنفيذه في عام واحد بأموال الشعب المصري وجهد المصريين، تأكيدا على عظمة الشعب المصري.

وأضافت الوزيرة أن زيارة اليوم لقناة السويس جزء من برنامج كامل تم إعداده للوفد من الشباب بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنهم من طلاب مدرسة فلوباتير المصرية بكندا والتي تعد من أفضل المدارس في كندا بشكل عام وهذا سبب فخر لنا جميعا، مؤكدة أن التواصل مهم جدا مع شبابنا بالخارج وهذا جزء من استراتيجية وزارة الهجرة بتعدد آليات التواصل مع المصريين بالخارج بشكل عام وخصوصا الشباب فإننا نؤكد على جذورهم المصرية، وهو ما انعكس عليهم من حماس ووطنية والإعجاب بما شاهدوه من تنمية ومشروعات على ارض مصر.

وأكدت الوزيرة حرصها على تنظيم هذه الزيارة إلى قناة السويس، لتمكين أبنائنا من رؤية مرفق حيوي لا مثيل له على مستوى العالم، لافته إلى أنه تم أيضا تنظيم زيارة لمقر قيادة قوات الصاعقة وزيارة لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، منوهه إلى أن الوفد قدم تبرع بنحو اكثر من مليون جنيه مصري من اموالهم الخاصة، وهذا بما لمسوه من جدية وجهد كبير مبذول وتطوير يؤثر في حياة المصريين.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن البرنامج تضمن تنظيم زيارة الى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على هذا المشروع العملاق الضخم الدي يمثل الجمهورية الجديدة، فضلا عن الأماكن السياحية والدينية، مؤكدة أن استعراض جهود الدولة والمشروعات القومية يعمق الولاء للوطن، ويساهم في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدى أبنائنا بالخارج، كما أكدت الوزيرة أن أغلب الشباب المتواجدين ضمن الوفد غالبيتهم لم يقوموا بزيارة مصر قبل ذلك، وهذا هو الهدف من هذه البرامج التي تنفذها الوزارة، موجهة رسالة لهم قائلة: "أنتم قادة مصر القادمين وفي قلب عملية التنمية اينما كنتم بأي دولة بالعالم، وأنتم حزء من مستقبل مصر وسترسمون مستقبل وطنكم".

ومن جانبهم، أعرب أبناء المصريين بالخارج عن إعجابهم بمشروع قناة السويس الجديدة الذي يعكس الرؤية المستقبلية لمصر بتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وخدمة حركة التجارة العالمية، مشيدين بمشروع أنفاق تحيا مصر بالاسماعيلية التي تعد جزء من سلسلة أنفاق عملاقة تربط مدن القناة بسيناء الحبيبة، بما يدعم خطط التنمية وفتح آفاق أرحب لجذب الاستثمارات.

وخلال الزيارة شاهد الوفد مجموعة من الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية التي تسرد تاريخ القناة وتوضح مكانتها الرائدة في حركة التجارة العالمية.

عقب ذلك، شاهد الوفد مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بمركز المحاكاة والتدريب البحري، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وجولة بأنفاق مدينة الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

في ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تقديرا لجهودها في رعاية تلبية احتياجات المصريين بالخارج، كما أهدت السيدة الوزيرة درع وزارة الهجرة للسيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس تقديرا لجهوده في ادارة احد شرايين التنمية على ارض مصر.