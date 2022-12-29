تعرف على الاختلاف بين الأوهام والهلوسة لدى مرضى الذهان

كتب – حسام الشقويرى

الأوهام هى معتقدات ثابتة لا تتزعزع ولا تستند إلى الواقع، وقد يعتقد شخص ما أن أفكاره يتم التحكم فيها من قبل كائنات فضائية، أو أن السيارات السوداء والحمراء فى الشارع ترسل لهم رسائل مشفرة فقط يمكنهم فك شفرتها، ومن ناحية أخرى، تتضمن الهلوسة أحاسيس خيالية لا يمكن أن يختبرها أى شخص آخر. وعلى سبيل المثال قد يسمع الشخص أصواتًا عندما لا يكون هناك أى شخص آخر فى الغرفة، أو يرى العناكب تزحف عبر الحائط.

الأوهام والهلوسة كلاهما تشويه للواقع، يمكن أن يحدث خلال حالة تعرف باسم الذهان، حيث قد لا يكون الشخص قادرًا على التمييز بين ما هو حقيقى وما هو ليس كذلك، وبعض الحالات الصحية والأمراض العقلية يمكن أن تسبب الذهان، وفقا لما نشره موقع verywellmind.

الفرق المهم بين الأوهام والهلوسة هو أن الأوهام هي إدراك (أفكار) بينما الهلوسة هي تجارب حسية، ومع ذلك نظرًا لأن هذه الأعراض غالبًا ما تحدث في وقت واحد وتتداخل، فقد يكون من الصعب تمييز أحدها عن الآخر.

أنواع الأوهام

أوهام الاضطهاد: قد يعتقد الشخص أن هناك من يتجسس عليه أو يسيء معاملته أو يتآمر عليه أو يحاول إيذائه. يمكن للأشخاص الذين يعانون من أوهام الاضطهاد تقديم شكاوى متكررة إلى السلطات القانونية.

أوهام الهوس الجنسي: قد يعتقد الشخص أن شخصًا ما - غالبًا ما يكون من المشاهير - يقع في حبهم. قد يحاولون الاتصال بالشخص أو حتى الانخراط في سلوكيات مثل المطاردة.

أوهام العظمة: قد يعتقد الشخص أنه شخص غني أو مهم أو قوي أو مشهور أو موهوب أو واسع المعرفة. على سبيل المثال ، قد يعتقدون أنهم توصلوا إلى اكتشاف مهم.

أوهام الغيرة: قد يعتقد الشخص أن شريكه غير مخلص له.

الأوهام الجسدية: بسبب الأوهام الجسدية ، قد يعتقد الشخص أن لديه مشكلة طبية أو إعاقة.

أوهام مختلطة: قد يعاني الشخص من نوعين أو أكثر من الأوهام.

أوهام تحدث في الاضطراب ثنائي القطب.

أنواع الهلوسة

الهلوسة السمعية: سماع أصوات أو موسيقى أو خطى أو أصوات أخرى لا يسمعها أحد. تميل هذه إلى أن تكون أكثر أنواع الهلوسة شيوعًا. 6 قد تكون الأصوات التي يسمعها الشخص ودية أو محايدة أو فظة أو معادية.

الهلوسة البصرية: رؤية أشخاص أو أنماط أو أضواء أو أشياء غير موجودة. على سبيل المثال ، قد يرى الشخص الأشياء تتحرك بطرق لا يمكنه ذلك عادةً.

الهلوسة الشمية: شم أشياء لا يستطيع أحد أن يشمها. قد ينسب الشخص الروائح إلى محيطه أو نفسه.

الهلوسة الذوقية: تذوق أشياء لا يستطيع أحد اكتشافها. على سبيل المثال ، قد يجد الشخص أن الطعام لا يتذوق كما ينبغي ، أو قد يكون قادرًا على تذوق الطعام الذي لم يأكله.

الهلوسة اللمسية أو الجسدية: إحساس غير حقيقي. قد يعتقد الشخص أن شخصًا ما يدغدغه أو يقرصه ، أو يشعر وكأن الحشرات تزحف على جلده.

الهلوسة متعددة الأنماط: قد يعاني الشخص من أكثر من نوع واحد من الهلوسة في وقت واحد ، مما يجعل التجربة تبدو حقيقية بالنسبة له. و على سبيل المثال ،

قد يسمعون قرقرة الرعد ، ويشعرون بوجود تيار هوائي على وجوههم ، ويرون الغرفة تملأ بالماء.