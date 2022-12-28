ما هي الهلوسة الفصامية؟ التشخيص والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

الأوهام والهلوسة هي أعراض الذهان التي تنبع غالبًا من نفس السبب و تتضمن بعض الأسباب المحتملة للذهان ما يلي:

الكحوليات وبعض العقاقير التي يمكن أن تسبب الذهان أثناء وجود الشخص تحت تأثير الكحول وكذلك أثناء الانسحاب

حالات الصحة العقلية مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب الشديد

أمراض الدماغ مثل مرض هنتنغتون ومرض باركنسون

مرض الزهايمر والخرف

فيروس نقص المناعة البشرية والالتهابات الأخرى ، والتي يمكن أن تؤثر على الدماغ

أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي

أورام وكيسات المخ

بعض الأدوية الموصوفة مثل المنشطات والمنشطات

الصرع

سكتة دماغية

نشاط

هذيان

تشخيص

نظرًا لأن الأوهام والهلوسة غالبًا ما تكون أعراضًا لحالات صحية أخرى ، فمن المهم تشخيص السبب الأساسي وعلاجه.

إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من أوهام أو هلوسة ، فاطلب المساعدة على الفور. يمكنك الاتصال بمقدم رعاية صحية طبية أو عقلية يمكنه تقديم التشخيص أو إحالتك إلى أخصائي.

قد تشمل عملية التشخيص ما يلي:

الاختبارات والتقييمات النفسية لفهم الأعراض والأفكار والسلوكيات

تحاليل الدم ، للتحقق من الحالات الطبية والالتهابات والاختلالات الهرمونية أو الغذائية

شاشات الأدوية ، للتحقق من وجود مواد في نظامك

فحوصات التصوير ، للتحقق من الحالات الطبية والتشوهات

يمكن أن يختلف علاج الأوهام والهلوسة تبعًا للسبب الأساسي ، ولكنه يشمل:

الاستشفاء: إذا كان الشخص يعاني من نوبة ذهانية شديدة أو معرض لخطر إيذاء نفسه أو الآخرين ، فقد يحتاج إلى دخول المستشفى حتى يستقر.

الأدوية المضادة للذهان : يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للذهان في تقليل الأوهام والهلوسة. يمكن أن يعزز أيضًا التفكير الواضح ويساعد الشخص على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. تعمل هذه الأدوية عن طريق منع تأثير الناقل العصبي الدوبامين في الدماغ.

العلاج: يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) الأشخاص في التعرف على الأوهام والهلوسة ومساعدتهم على التحكم في ردود أفعالهم تجاهها. على سبيل المثال ، قد يتعلم الشخص أن يفهم أنه إذا لم يتمكن أي شخص آخر من رؤية زجاجة الكاتشب وهي ترقص على الطاولة ، فمن المحتمل أنها ليست حقيقية.

إعادة التأهيل والدعم: قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الذهان إلى إعادة التأهيل لمساعدتهم على العمل بشكل مستقل ، وقد يستفيدون من الانضمام إلى مجموعات الدعم ، حيث يمكنهم التفاعل مع الآخرين الذين مروا بتجارب مماثلة.