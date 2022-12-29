بيت الزكاة يعلن عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة بعقد عمل محدد المدة

كتب لؤى على

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة بعقد عمل محدد المدة قابل للتجديد سنويا بعد إجتياز فترة الإختبار وقدرها ثلاث أشهر، بشرط (التفرغ الكامل) يمكن التقدم من خلال هذا اللينك: https://baitzakat.org.eg/careers/

وكان قد قام بيت الزكاة والصدقات بالمساهمة في تجهيز 121 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بمحافظة الأقصر، وحرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، على مشاركة الفتيات فرحتهن، حيث تم توزيع بعض الهدايا ومستلزمات الزواج على الفتيات من أجهزة منزلية، وبعض المفروشات، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتم إقامة احتفالية بهذه المناسبة، شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر وقيادات بيت الزكاة والصدقات و صندوق تحيا مصر ومحافظ الأقصر، وذلك في إطار التعاون بين بيت الزكاة والصدقات وكافة المؤسسات التنموية والخيرية التى تهدف إلى دعم الفقراء والأكثر احتياجا.

تأتى هذه المبادرة فى إطار الدور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال استهدافهم بالعديد من البرامج التى تهدف إلى مساعدتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ويعد برنامج فرحة الذى يهدف إلى إدخال الفرحة على الفتيات اليتيمات، وغير القادرات على توفير مستلزمات الزواج أحد هذه البرامج التى ينفذها بيت الزكاة والصدقات في كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى، ومنها برنامج الدعم النقدي وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين ودعم ذوي الهمم ودعم المرأة المعيلة ورعاية الأيتام وإغاثة من يتعرضون للكوار.

تتزامن هذه الاحتفالية مع القافلة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات "ستر ودفا"، والتي تجوب كافة محافظات الجمهورية بهدف توفير مساعدات غذائية وألحفة وجواكت على الأسر الفقيرة، حيث من المقرر أن تنتهي القافلة خلال الأيام القادمة من توزيع ما يقرب من 100 ألف كرتونة ولحاف وجاكت على المستحقين.