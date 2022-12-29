انهيار منزل قديم دون إصابات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نهار منزل قديم بمنطقة سوق الخضار في حي جنوب مدينة المنيا، دون سقوط مصابين أو أضرار بشرية، حيث تم إخلاؤه من السكان، وعمل كردون أمني، حفاظا على حياة المارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ملك ورثة فوزي مسعود، كائن بسوق الخضار بشارع شادي المتفرع من الشيخ حسن بحي جنوب مدينة المنيا، دون مصابين أو أضرار بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل النهار قديم ومقام علي مساحة 105 متر من 3 طوابق بالطوب اللبن، وتقطنه أسرة واحدة وتم إخلائها ونقلهم لدي أقاربهم حفاظا علي حياتهم.

وبانتقال لجنة من حي جنوب مدينة المنيا والإدارة الهندسية والتنظيم وإجراء المعاينة تم فصل المرافق من مياه وغاز طبيعي وكهرباء، وتبين أن المنزل لا يشكل خطورة علي باقي المنازل المجاورة، وتم عمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.