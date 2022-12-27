مصرع سيدة وإصابة أخرى وطفلة فى انهيار منزل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت سيدة تبلغ من العمر 55 سنة مصرعها، بينما أصيبت سيدة أخرى وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر إنهيار منزل بناحية قرية العرابة الشرقية دائرة مركز سوهاج تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث والتي تعاملت مع الواقعة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى التعليمى والمستشفى الجامعى بسوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث لإنهيار لأحد المنازل بدائرة مركز سوهاج ووجود 3 مصابين من بينهم سيدتين وطفله توفيت إحداهن أثناء محاولة إسعافها بإستقبال المستشفى الجامعى بسوهاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية حدوث إنهيار منزل بناحية قرية العرابة الشرقية دائرة مركز شرطة سوهاج نتج عن الحادث إصابة د . ع . ث 39 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة س . ا. ك . 55 سنة بإاشتباه ما بعد الارتجاج وتوفيت باستقبال المستشفى، وإصابة الطفلة أ . ا . م 6 سنوات، بجرح رضى بالرأس تم نقل المصابة الأولى إلى مستشفى سوهاج التعليمى والمصابة الثانية والثالثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية التي تعاملت مع الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة بمعرفة الأجهزة الأمنية، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج التي انتقلت لمكان الإنهيار وتم الدفع بالمعدات اللازمة للمشاركة في عملية الإنقاذ.

تم تكليف الإدارة الهندسية بعمل تقرير حول المنزل المنهار، وعما إذا كان صادر له قرار إزالة من عدمه وفحص المنازل المجاورة لبيان عما إذا كان بها تصدعات وإعداد التقرير اللازم تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

