المركزى للإحصاء بفلسطين: 14.3 مليون تعداد الفلسطينيين بنهاية 2022 نصفهم بالشتات

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قالت رئيسة الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين علا عوض، اليوم /الخميس/، إن عـدد الفلسطينيين المُقدر بنهاية عام 2022 بلغ حوالى 14.3 مليونًا؛ منهم 5.4 مليون نسمة فى دولة فلسطين على حدود 1967، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4% مع نهاية العام الجاري.

وأضافت أنه ما زال نحو 7 ملايين فلسطينى يعيشون فى الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم منهم 6.4 مليون فى الدول العربية ونحو 761 ألفا فى الدول الأجنبية، ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطينى فى قطاع غزة، وحوالى 1.7 مليون فلسطينى يعيشون فى أراضى 1948.



وأوضحت عوض أن نسبة الأفراد فى الفئة العمريـة 0-14 عاما فى نهاية عام 2022 تقدر بحوالى 38% من مجمل السكان فـى فلسطين، بـواقع 36% فى الضفة الغربية و41% فى قطاع غزة، ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، حيث قدرت نسبتهم فى نهاية عام 2022 بحوالى 3% فى فلسطين، بواقع 4% فى الضفة الغربية و3% فى قطاع غزة.



ولفتت إلى أن معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2017-2019) انخفض إلى نحو 4 مواليد، مقارنة مع 5 مواليد عام 1999؛ 4 مواليد فى الضفة الغربية و4 مواليد فى قطاع غزة.



وقالت عوض إن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فى دولة فلسطين بلغ 14 طفلا لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2015-2019؛ 15 فى الضفة الغربية و14 فى قطاع غزة، وبلغت معدلات وفيات الرضع 12 طفلا لكل ألف ولادة حية لنفس الفترة؛ 12 فى الضفة الغربية و13 طفلا فى قطاع غزة، وتشير البيانات إلى انخفاض فى معدل وفيات الأطفال خلال العشر سنوات السابقة إذ بلغ 15 طفلا لكل ألف ولادة حية.



وانخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ6 أفراد عام 2010؛ بواقع 5 أفراد فى الضفة الغربية و6 افراد فى قطاع غزة.



وأشارت نتائج مسح التدخين واستهلاك التبغ عام 2021 إلى أن هناك ارتفاعا فى نسبة الأفراد 18 عاما فأكثر الذين يدخنون منتجا أو أكثر من منتجات التبغ المدخن (السجائر المصنعة، والسجائر الملفوفة يدويا، والسيجار، والنرجيلة) فى فلسطين إلى نحو 31% من اجمالى الأفراد، فى حين كانت هذه النسبة لعام 2010 نحو 23%.



وقالت إنه رغم التعافى التدريجى فى أداء الاقتصاد الفلسطينى خلال النصف الأول من عام 2022، والارتفاع الذى سجل فى عدد العاملين فى معظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا، ويعود الارتفاع فى معدل البطالة إلى الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة فى قطاع غزة، حيث ما يقارب من نصف المشاركين فى القوى العاملة 45% هم عاطلون عن العمل مقارنة مع حوالى 14% فى الضفة الغربية، وما زال التفاوت كبيرا فى معدل البطالة بين الذكور والاناث؛ 21٪ بين الذكور و39% بين الاناث.



وأضافت أن البطالة بين الخريجين الشباب (20-29 عاما) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى بلغت 48% بواقع 28% فى الضفة الغربية و73% فى قطاع غزة.

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