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القوات المسلحة الأردنية تطبق قواعد الاشتباك على الحدود مع سوريا

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص
القوات المسلحة الأردنية تطبق قواعد الاشتباك على الحدود مع سوريا قوات الأمن الأردنى - أرشيفية
وكالات

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أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلّل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضى السورية.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية نقلا عن مصدر عسكري: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 1392 كف من مادة الحشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أيضا على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


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