اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:25 م
أكرم القصاص
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مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بريف حماة فى سوريا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:07 م
مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بريف حماة فى سوريا سوريا
أ ش أ

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قُتل أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) شرق سلمية بريف حماة السوري.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في شرطة حماة قوله إن لغمًا أرضيًا من مخلفات الإرهابيين انفجر في الأراضي الزراعية بمنطقة تل سلمة بريف سلمية الشرقي، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين.


وأشارت الوكالة السورية إلى أن التنظيمات الإرهابية قبل دحرها من المناطق التي كانت تنتشر فيها عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأراضي الزراعية، وفي الأحياء السكنية لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالأهالي والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.


سوريا

الألغام فى سوريا

داعش

داعش فى سوريا

مخلفات داعش فى سوريا



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