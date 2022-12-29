القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية فى 3 محافظات

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط كلٍ من ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (40) قضية بإجمالى حبس (30 سنة و 5 أشهر)، كما ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية (جنايات) بإجمالى حبس (15 سنة).

وضبطت الحملات الأمنية (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط) المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (28) قضية بإجمالى حبس (أكثر من 22 سنة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.