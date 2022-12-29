القبض على عاطل بحوزته 75 طربة حشيش فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بمطروح ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (225 ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.