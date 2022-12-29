القبض على سائق تسبب فى مصرع مسن بحادث سير بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي سائق تروسكيل تسبب في وفاة مسن أثناء سيره في حلوان، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور علي جثة "وديع.ح.ب"، 82 سنة بالمعاش نتيجة إصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم مع وجود نزيف بالمخ والصدر بالناحية اليسري، علي إثر تعرضه لحادث مروري.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفي الطريق بكورنيش كفر العلو اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة.

وبفحص خط سير القدوم والهروب وإجراء التحريات تبين أن المتسبب في الواقعة تروسيكل يقوده أحد الأشخاص، أمكن تحديده، وتبين أنه يدعي "محمد.خ.ح"، 31 سنة سائق تروسكل ومقيم شارع النصر العزبة القبلية_ حلوان، أمكن ضبطه بالتروسكل ملكه (بدون لوحات) والمتسبب في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث انه فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق فحاول أن يتفاديه إلا أنه لم يتمكن وقام بصدمه وفر هاربا نظرا لعدم حمله تراخيص.