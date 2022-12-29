الغرفة التجارية بالإسماعيلية: 10 منافذ لممواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة؛ لمناقشة خطة الغرفة في إقامة المنافذ الغذائية لمجابهة ارتفاع الأسعار، وذلك فى نطاق المدينة والمراكز.

حضر الاجتماع كلاً من إبراهيم خميرة نائب أول مجلس الإدارة ، والمهندس مصطفى أبو حديد نائب ثان، وإيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق مساعد، وجلال الطاهر سكرتير المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، وأسامة العدوى، وآمال محمود، وسعيد شعيب، وعلى بركة، ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

ووجه المهندس أحمد عثمان، سيد الكرسلي رئيس لجنة الشعب بالغرفة، وجلال الطاهر سكرتير المجلس ، بعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب التجارية لمناقشة تنفيذ منافذ مواد غذائية وخضر وفاكهة ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 10: 15 %،على أن تضم المنافذ جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة.

كما وجه رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، بإقامة 3 منافذ بالمدينة ، في كل حي منفذ ، لتغطية كافة أحياء المدينة بالإضافة إلى 7 منافذ بـ مركز ومدينة القصاصين، ومركز ومدينة أبوصوير ومركز ومدينة فايد و قرية سرابيوم ، وقرية ابوسلطان ، ومركز ومدينة القنطرة شرق و القنطرة غرب، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

وأكد "عثمان"، على حتمية السرعة في اِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاِنهاء إقامة المنافذ ، لوجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها في الأسواق.