الصين.. مستعدون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ الأمن العالمي

كتب- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية استعدادها للتعاون مع جيوش الدول العربية من أجل حفظ الأمن العالمي.

ووفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد للعمل مع جيوش الدول العربية والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمي.

وقال تان: "القوات المسلحة الصينية والدول العربية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وقد تطورت العلاقات بين جيوش الصين والدول العربية بشكل سريع وسليم في السنوات الأخيرة".، وذلك وفق ما نشرته سبوتنيك عربي.

وأشار المتحدث إلى أن التعاون العسكري بين الطرفين كان مثمرا في العديد من المجالات، بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى ومختلف التبادلات بين الجيوش، مضيفا أن الطرفين أجريا تدريبات وتعاونا في مجال المعدات العسكرية والتقنيات والتدريب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن "جيش التحرير الشعبى الصينى مستعد للعمل مع جيوش الدول العربية لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل إليه فى القمة الصينية العربية، والترويج المشترك لمبادرات الأمن العالمى، وزيادة تعزيز التعاون العملي".