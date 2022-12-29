السيطرة على حريق فى مفروشات محلات بشارع السوق السياحى بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم، الخميس، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى فروشات البائعين بشارع السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق محدود فى عدد من الفروشات لأربعة بائعين فى شارع السوق السياحى نتيجة إنفجار فى كشك كهرباء بوسط السوق، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لموقع الحريق، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق في لحظات محدودة دون مصابين أو خسائر، وتبين أن الحريق نتج عنه خسائر فى بضاعة أصحاب الفروشات بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الجمعة، فى السيطرة على حريق شب داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وذلك تحت إشراف العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتم إخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر بشرية، وتبين أن المخزن يحتوي على حوش مواشي وغلق زبالة وخردة وكراتين كوتشات، ملك أشرف أبو العباس بشارع ابو العباس جسر السيالة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرةً التحقيق.